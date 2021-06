Die Beschäftigten des Landmaschinenherstellers John Deere in Kaiserslautern legen am Dienstag zeitweise ihre Arbeit nieder. Die IG Metall hat die Mitarbeiter zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert in den laufenden Tarifverhandlungen unter anderem vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Am vergangenen Wochenende hatte es bereits Warnstreiks bei John Deere in Zweibrücken und Thyssen Krupp in Homburg gegeben.