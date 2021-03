per Mail teilen

Die Gewerkschaft IG Metall im Bezirk Homburg-Saarpfalz ruft wieder zu Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie auf.

Gewerkschaftssprecher bestätigten, dass die Mitarbeiter in der Maschinenfabrik Pallmann und im John Deere Werk in Zweibrücken ihre Schichte heute jeweils zwei Stunden früher beenden. Wegen der Corona-Pandemie seien keine Kundgebungen geplant. Die IG Metall fordert in den laufenden Tarifverhandlungen unter anderem vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten.