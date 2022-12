So geht die Polizei Kaiserslautern jetzt gegen Taschendiebstahl vor

per Mail teilen

Viel Trubel wie jetzt kurz vor Weihnachten ruft in der Innenstadt von Kaiserslautern auch Trickdiebe auf den Plan. Die Polizei lenkt deshalb gezielt Aufmerksamkeit auf Taschendiebstahl.

Während wir die letzten Geschenke besorgen, in der Innenstadt oft dichtes Gedränge herrscht und auf dem Weihnachtsmarkt losgelöste Glühwein-Stimmung, haben sie es meist leicht: Taschendiebe versuchen laut Polizei gerade wieder mit allen möglichen Tricks an Geldbeutel, Handys und Co. zu kommen.

In Kaiserslautern sollen darauf jetzt neue Warnhinweise aufmerksam machen - aufgesprüht mit einer speziellen Kreide auf den Boden.

Achtung: Taschendiebe und Pickpockets!

Das Landeskriminalamt hat allen Präsidien dafür große Schablonen zur Verfügung gestellt. Diese werden einfach ausgesprüht - und auf dem Boden zurück bleibt ein rotes Dreieck mit dem Warnhinweis: "Taschendiebe!", beziehungsweise "Pickpockets!" für alle englischsprachigen Innenstadtbesucher.

Diese Schablone sprüht die Polizei mit einer speziellen Kreide aus. Die Warndreiecke werden an mehreren Stellen in der Innenstadt von Kaiserslautern zu sehen sein. Sie machen auf Taschendiebe aufmerksam. SWR

Tatort Weihnachtsmarkt und Silvestermarkt in Kaiserslautern

Das Polizeipräsidium Westpfalz will mit der Aktion dafür sensibilisieren, gerade zu Zeiten von Weihnachts- und Silverstermarkt in Kaiserslautern auf die eigenen Wertsachen aufzupassen. Gleichzeitig ergehe damit aber auch eine Warnung an die Taschendiebe selbst.

Aufgebracht werden die Warndreiecke an mehreren Stellen in der Innenstadt. Eben dort, wo viele Menschen unterwegs sind. So laufen derzeit aber auch Gespräche mit den Betreibern der Mall. Dort sollen die Warnhinweise möglichst im Parkhaus auf den Boden gesprüht werden.

Tipps der Polizei gegen Taschendiebstahl Nur so viel Bargeld mitnehmen, wie man benötigt. Gleiches gilt für Bankkarten und Wertsachen. Geld, Bankkarten, Papiere und Wertgegenstände sowie das Smartphone immer dicht am Körper tragen, am besten in verschiedenen verschlossenen Innentaschen. Die Verschlussseite von Hand- und Umhängetaschen sollte immer zum Körper zeigen. Misstrauisch werden, wenn man plötzlich angerempelt oder in die Zange genommen wird. Im Fall der Fälle: Einen Diebstahl umgehend der Polizei und gegebenfalls der Bank melden.

Schnee, Streusalz und Regen werden zum Problem

Übrigens: Weil die Kreide abwaschbar ist, wird die Polizei in den kommenden Tagen womöglich öfter nachsprühen müssen. Schnee, Streusalz und Regen kämen der Aktion leider etwas in die Quere, sagt der Leiter der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern, Kai Süßenbach. Die neue Schablone solle aber ohnehin immer wieder zum Einsatz kommen, beispielsweise auch beim nächsten Volksfest im Frühling.