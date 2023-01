Bienen leiden unter warmem Winter in der Westpfalz

Die milden Temperaturen, die derzeit im Westen der Pfalz herrschen, machen den Bienenvölkern zu schaffen. Das sagten Imker auf Nachfrage des SWR.

Wenn es weiter so warm bleibt, dann wird es im kommenden Sommer weniger Honig geben. Das fürchten jedenfalls die Imker aus der Region. Dafür führen die Fachleute zwei Gründe an. Zum einen seien die Bienen wegen des warmen Wetters bereits jetzt in der Natur unterwegs. Allerdings würden die Tiere im Moment kaum Nektar finden, so Imker Reiner Burkhart aus Bruchweiler-Bärenbach. Aus diesem Grund verbrauche ein Bienenvolk seine Honigreserven als Nahrung. Damit die Tiere nicht verhungern müssen die Imker jetzt im Winter Pollen und Honig zufüttern. Zum anderen würden die Bienen wegen des fehlenden Frosts länger brüten als im Normalfall.

Imker sorgen sich, dass Bienen von Parasiten befallen werden

Durch die längere Brutzeit kann sich die Varroamilbe im Bienenstock ausbreiten, erklärt der Vorsitzende des Imkervereins Rockenhausen, Ralf Janotta. Die Varroamilbe ist ein Parasit, der die Brut der Bienen befällt und langfristig viele der Insekten tötet. Weniger Bienen produzieren dann wiederum weniger Honig. Daher würde den Tieren eine Brutpause jetzt guttun, meint auch Rainer Frisch, der Vorsitzende des Imkervereins Kaiserslautern.

Hier ist die Brut in einem Bienenstock zu sehen. Die Varroamilbe legt ihre Eier in die geschlossenen Brutzellen ab. Die Milben stechen dann die Bienenlarven an und saugen deren Blut um sich zu ernähren. Die Bienenlarven werden dadurch geschwächt und sind anfällig für krankheitserregende Viren und Bakterien. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm

Bienenvölker könnten im Frühsommer zusammenbrechen

Sollte der Befall durch die Varroamilben stark sein, dann sei es möglich, dass im Frühsommer viele Bienen sterben und die Völker zusammenbrechen. Sollte auch der Sommer wieder sehr trocken sein, dann bestehe die Gefahr, dass es auch im Bienenstock zu trocken wird. Die Bienen würden dann statt Nektar Wasser in den Stock bringen, um die Temperatur zu senken. Auch das führt wieder zu einer verringerten Honigproduktion.



Was die Imker ein wenig tröstet: auch wenn es in diesem Sommer weniger Honig geben sollte, die Qualität würde trotz aller Probleme für die Bienen nicht leiden.