Bald weniger Parkplätze und Hütten für Wanderer im Pfälzerwald?

per Mail teilen

Die Wanderwege im Pfälzerwald sollen überarbeitet werden. Attraktive Routen sollen den Tourismus ankurbeln – einige Parkplätze und Hütten könnten dafür wegfallen.

Fehlende Markierungen, zugewucherte Pfade, marode Brücken – einige Wanderwege im Pfälzerwald sind in keinem guten Zustand. Viele andere Wege sind hingegen top gepflegt und prämiert. Gerade diese ziehen Wanderer von nah und fern an. Jetzt will der Bezirksverband Pfalz das Wanderwege-Netz im Pfälzerwald komplett überarbeiten und attraktiver machen.

Wanderer wollen etwas sehen und erleben

Dazu sollen die bestehenden Wanderwege des Pfälzerwald-Vereins (PWV) unter anderem besser mit den Wegen der Städte und Gemeinden verbunden werden. Nach Angaben des Bezirksverbandes bevorzugen Wanderer immer mehr themenorientierte Wege mit touristisch interessanten Zielen. Beispielsweise Pfälzerwaldhütten, Aussichtspunkte, Burgen, Felsen oder besonders alte Bäume.

Pfälzerwald-Verein leidet unter Mitgliederschwund

Ein Problem sei aber, dass die PWV-Wege ehrenamtlich gepflegt werden. Dies sei in Zukunft nicht mehr möglich, weil immer mehr Ortsgruppen auch aus Altersgründen aufgelöst würden. Der Bezirksverband geht davon aus, dass mit dem neuen Konzept auch Wanderparkplätze oder Schutzhütten wegfallen müssen, um die Instandhaltung weiter garantieren zu können. Deshalb sei es wichtig, betroffene Kommunen, Vereine, Touristiker und Forstbehörden mit ins Boot zu holen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Ziel soll ein Konzept für ein abgestimmtes Wanderwegenetz im Pfälzerwald sein, das die touristisch interessantesten Routen umfasst. Der Pfälzerwald-Verein unterhält insgesamt rund 5.000 Kilometer Wanderwege, von denen rund Dreiviertel im Pfälzerwald liegen