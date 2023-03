Wandern mit Eulen im Pfälzerwald

Wanderungen mit Alpakas oder Eseln sind recht bekannt. Es gibt viele Angebote. Man kann aber auch mit Eulen wandern. Das geht zum Beispiel in Neuhemsbach bei Kaiserslautern.

Manche Menschen schmusen mit Hund, Katze oder Meerschweinchen. Jennifer Raab aus Neuhemsbach im Kreis Kaiserslautern hingegen kuschelt mit Waldkauz, Schleiereule oder Uhu. Sie ist Falknerin. Für sie sind Eulen faszinierende Tiere. Viele wüssten gar nicht, wie intelligent Eulen seien. "Sie kommunizieren auch mit dem Menschen. Vorher muss man sich aber ihr Vertrauen erarbeiten."

Durch ihren Vater kam die Begeisterung für die Vögel, sagt Jennifer Raab. Ihr Vater sei sehr naturverbunden. Als Kind habe er sie immer mit in den Wald genommen und ihr alles erklärt. Außerdem sei die Familie früher oft in Falknereien gefahren. "Mit zwölf hat es mich dann gepackt. Ich habe meine Eltern so lange genervt, bis 2003 dann der erste Greifvogel bei uns eingezogen ist."

Während der Eulenwanderung kommt man den Vögel sehr nah. Hier kuschelt Falknerin Jennifer Raab mit einer Kanincheneule. SWR

Eine Schneeeule wie Harry Potter

Um Greif- und Raubvögel halten zu können, musste Jennifer Raab den Falknerschein machen. Bedeutet, dass sie zum Beispiel Eulen halten darf. Inzwischen leben 13 Vögel bei ihr, alle in mehreren großen Volieren in ihrem Garten in Neuhemsbach bei Kaiserslautern. Darunter ist ein sogenannter Aguja, ein Blaubussard. Außerdem hält sie verschiedene Eulen: zum Beispiel eine Schleiereule, einen Waldkauz, Uhus, eine Zwergohreule und Schneeeulen. Die sind ja vor allem auch durch die Geschichten von Harry Potter bekannt.

Zwei bis drei Stunden dauert eine Eulenwanderung mit Falknerin Jennifer Raab. Die Strecken sind unterschiedlich, je nachdem, wer mitwandert. SWR

Eulenwanderung im Pfälzerwald

Die Liebe und Leidenschaft für die Falknerei und zu den Tieren hört und sieht man Jennifer Raab an. Und genau diese Begeisterung möchte sie an andere Menschen weitergeben. "Wir haben zum Beispiel die erste Eulen AG in Deutschland. Das heißt, wir gehen in eine Grundschule und bringen den Kindern vieles über die Tiere bei, auch welche Arten in Deutschland leben. Und wir bringen auch Eulen mit in den Unterricht." Außerdem gehe es bei der AG um Tier- und Naturschutz.

"Bei der Eulenwanderung kommt man den Tieren ganz nah, kann sie auch anfassen."

Seit einiger Zeit bietet die Falknerin aus Neuhemsbach auch Eulenwanderungen im schönen Pfälzerwald an. Und das ist dann genau so, wie es klingt: man wandert zusammen mit Eulen. Die Eule darf man bei der Wanderung auch selbst auf der Hand tragen. Aber, weil Eulen scharfe Krallen haben, muss man zur Sicherheit einen großen, dicken Lederhandschuh tragen. Außerdem gibt es vorher noch eine Einführung im Umgang mit den Vögeln.

Bei der Wanderung gibt es Infos über die Vögel. Mensch und Eule sollen sich auch möglichst nah kommen. "Bei einer Flugschau sieht man, wie schön die Tiere fliegen. Aber man kommt den Tieren nicht nah." Bei ihren Wanderungen sei das anders. Man komme einem Tier ganz nah, könne es streicheln oder auch mal mit einer Eule schmusen. "Teilweise erzählen die dann auch mit einem, machen also ihre Laute."

Wandern mit Zwergohreule oder Fleckenuhu

Zwei bis drei Stunden dauern solche Eulenwanderungen. Es gebe verschiedene Strecken im Pfälzerwald. Je nachdem, ob Kinder dabei sind oder Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, sagt Jennifer Raab. Die Tiere selbst sind dann eher Leichtgewichte: Der kleinste Vogel habe rund 105 Gramm, eine Zwergohreule. "Da ist der Handschuh oft schwerer", sagt die Falknerin. Der größte Vogel, der mitgehe, sei der Fleckenuhu mit rund 780 Gramm.

Eulenwanderung: gut für die mentale Gesundheit

Während der Wanderung gehe man eine Bindung mit den Eulen ein. Das sei auch gut für das Wohlbefinden. Bei Pferden und Hunden zum Beispiel sei das schon lange bekannt. Aber auch Eulen seien gut für die mentale Gesundheit, sagt Jennifer Raab. Die Tiere würden sich bei den Wanderungen auch auf den Menschen einstellen.

"Man schüttet dann das Kuschelhormon (Oxytocin) aus. Am Anfang sind die Leute oft noch sehr aufgeregt wegen der Eulen. Und nach einer halben Stunde sind sie komplett anders, entspannt und am Ende gehen sie mit einem Grinsen raus. Deshalb machen wir das!"

Eine Zwergohreule sitzt auf der Hand von Falknerin Jennifer Raab aus Neuhemsbach. Sie ist eine der kleinsten Eulen in Europa. SWR