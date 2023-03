Wanderer stürzt von hohem Felsen in Dahn

Der Hochstein in Dahn ist eines der beliebtesten Ausflugszielen im Dahner Felsenland. Am Donnerstagnachmittag stürzte ein Wanderer von dem knapp 40 Meter hohen Felsen.

Nach Polizeiangaben wollte der 38 Jahre alte Mann über den Felsrücken gehen, rutschte dabei ab und stürzte in die Tiefe. Die Freundin des Mannes habe umgehend den Notruf verständigt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Wie schwer sich der Mann verletzte, konnte die Polizei am Donnerstagnachmittag noch nicht mitteilen. Ein Rettungshubschrauber war allerdings im Einsatz und musste ihn in eine Klinik fliegen. Am Freitag teilte die Polizei mit, dass sich der Mann bei dem Sturz diverse Verletzungen zugezogen.

Der Hochstein in Dahn ist ein beliebtes Ausflugsziel im Wasgau. Vor allem Kletterer zieht es regelmäßig an die Felswand. SWR

Hochstein ist beliebtes Wander- und Kletterziel

Der Hochstein in Dahn ist eine große Felswand, die am höchsten Punkt mehr als 40 Meter hoch ist. Er ist besonders bei Kletterern beliebt und bekannt für die tolle Aussicht. Das Plateau ist auch für Wanderer und Spaziergänger einfach zu erreichen. Dort laden Bänke zum Verweilen ein. Immer wieder kommt es aber vor, dass auch ungeübte Kletterer versuchen, die Felsnadel zu erreichen. Hier kam es in der Vergangenheit auch schon zu Unfällen. Am Hochstein verletzten sich auch schon geübte Kletterer.