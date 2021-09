Wanderausstellung zu jüdischem Leben

In Zweibrücken wird am Donnerstagabend die Wanderausstellung zu 1.700 Jahren jüdischem Lebens in Rheinland-Pfalz eröffnet. Im Foyer des Helmholtz-Gymnasiums ist sie bis einschließlich 8. Oktober zu sehen. Gezeigt werden nach Angaben des Landesbibliothekszentrums unter anderem Thementafeln und Kurzfilme. Sie beleuchten die Tradition und Bräuche der Juden in Rheinland-Pfalz. Bei einem Eröffnungsvortrag am Donnerstagabend geht es konkret auch um das Leben jüdischer Menschen in Zweibrücken. Hier gab es bis 1938 auch eine Synagoge.