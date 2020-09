Am Wochenende finden im Rahmen der Deutschen Waldtage in der Westpfalz verschiedene Wanderveranstaltungen statt. Am Samstagnachmittag bieten beispielsweise die Förster Wanderungen durch ihre Reviere an. In Heltersberg und Erlenbach geht's darum, wie sich der Klimawandel in unseren Wäldern bemerkbar macht. Am Sonntag startet in Johanniskreuz ein Wander-Halbmarathon unter dem Motto "Auf Luchsspuren". Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung über die Internetseite des Hauses der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz erforderlich.