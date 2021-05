Auf Maria Rosenberg bei Waldfischbach-Burgalben wird von Mittwoch bis Sonntag das große Wallfahrtsfest gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie findet das Fest aber auch in diesem Jahr mit Einschränkungen statt. Beispielsweise sollten sich Gläubige für die Gottesdienste und Festbewirtung der Rosenberger Tage vorab anmelden. Für die Festbewirtung wird außerdem ein Impfnachweis benötigt oder ein negativer Corona-Test. Dafür werden die Johanniter vor Ort eine Teststelle einrichten. Wegen Corona mussten beim Wallfahrtsfest auch einige Veranstaltungen abgesagt werden – unter anderem die Wallfahrt für Menschen mit Beeinträchtigungen. Alternativ soll es im Juni die Aktion „Maria on Tour“ geben, bei der eine Statue der Gottesmutter Maria in Alten- und Pflegeheime gefahren wird. Das große Wallfahrtsfest in Maria Rosenberg beginnt am Mittwochabend um 19 Uhr mit einer Festtagsmesse, die auch live im Internet übertragen wird.