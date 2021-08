Fußball ohne Rennen? Klingt wie Tennis ohne Schmettern, also: nur schwer vorstellbar. Und doch ist "Walking Football" - also Gehfußball - eine neue Variante, Fußball zu spielen.

Zehn ältere Herren gehen auf dem Fußballplatz in Petersberg (Kreis Südwestpfalz) in zügigen Schritten über das nasse Gras, passen den Ball von Mann zu Mann, um ihn am Ende in ein leeres Tor zu schießen. Dieser neue Fußballtrend nennt sich "Walking Football", und er soll einen ganz bestimmten Zweck erfüllen: Er ist für Menschen gedacht, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr wie üblich Fußball mehr spielen können, erklärt Rainald Kauer vom Südwestdeutschen Fußballverband.

Zum Einsatz könnte er beispielsweise beim Generationen übergreifenden Spiel von Opa und Enkeltochter kommen, "weil das Tempo herausgenommen wird, die Sportart an sich aber erhalten bleibt und die Bewegung im Vordergrund steht und der Spaß".

Wichtigste Regel: halblang machen!

Die Regeln im "Walking Football" sind einfach: Laufen und Rennen sind untersagt. Der Ball darf nicht über Hüfthöhe gespielt werden. Harter Körperkontakt und Fouls sind ebenfalls tabu. Gespielt wird auf einem halben Fußballfeld. Der halbkreisförmige Torraum darf von keinem Spieler betreten werden, denn es gibt keinen Torwart.

Bei dem neuen Trendsport soll der soziale Faktor im Vordergrund stehen, betont Caja Zohren, die Projektvorantwortliche für "Walking Football" bei Eintracht Frankfurt. Sie leitet die Spieler beim Schnuppertraining in Petersberg in der Südwestpfalz an: "Für mich verbindet "Walking Football" den Sport, das Zusammensein, das gemeinschaftliche Mannschaftserlebnis, und das alles verbunden auf dem Fußballplatz".

Gehfußball ist ganz schön anstrengend

Die Spieler auf dem Fußballplatz in Petersberg geben sich Mühe, die neuen Regeln direkt in die Tat umzusetzen. Einer von ihnen ist Wolfgang Göller, und er findet: "Walking Football" ist genau so anstrengend wie "normales" Fußballspielen. "Ja, man kommt ins Schnaufen! Man muss sich auf viele Sachen konzentrieren, insbesondere das langsame Laufen. Von daher ist es für jeden Fußballer, der noch aktiv spielt oder in der AH tätig ist, eine Umstellung."