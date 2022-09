Waldtage informieren auch in RLP über Folgen der Klimakrise

Anlässlich der Deutschen Waldtage wurden auch in Wäldern in der Pfalz Führungen und Veranstaltungen angeboten. Von Freitag bis Sonntag beteiligten sich rund ein Dutzend Forstreviere sowie das Haus der Nachhaltigkeit in Trippstadt daran. Schwerpunktthemen waren die Auswirkungen der Klimakrise. Försterinnen und Förster zeigten Schäden am Baumbestand und was für den Wald der Zukunft getan werden kann.