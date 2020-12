Die Städte Waldmohr und Wolfstein im Landkreis erhalten insgesamt rund 700.000 Euro aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“. Wie das rheinland-pfälzische Innenministerium mitteilt, will Waldmohr das Geld größtenteils für weitere Ordnungs- und erste Baumaßnahmen in der Ortsmitte einsetzen. In Wolfstein sollen die Mittel in die Entwicklung des Fördergebiets „Alter Stadtkern“ fließen. Mit dem Bund-Länder-Programm sollen Kommunen dabei unterstützt werden, Ortszentren attraktiver zu gestalten. In Rheinland-Pfalz haben bereits rund 190 Städte und Gemeinden mit etwa 700 Millionen Euro von der Förderung profitiert.