Sattelzug ohne Bremsen auf A6 unterwegs

Die Polizei hat am Montag bei Waldmohr einen Sattelzug gestoppt: Der LKW war quasi ohne Bremsen auf der A6 unterwegs.

Der ausländische Sattelzug war nach Angaben der Polizei am Montagmorgen auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs. Auf dem Parkplatz "Am Glan" bei Waldmohr wurde der LKW dann von Spezialkräften kontrolliert.

Wie die Polizei mitteilt, fehlten an der Zugmaschine und auch an dem Anhänger Teile der Bremsen. Sie seien offenbar mutwillig aufgrund von Defekten ausgebaut worden - insgesamt drei Bremsscheiben und die dazu gehörigen Druckluftverbindungen wurden abgeklemmt.

Sattelzug hatte kaum noch Bremswirkung

Der beladene Sattelzug hatte laut Polizei nur noch eine minimale Bremswirkung. Die Experten der Polizei stellen auch noch fest, dass aus dem Motor eine große Menge Öl ausgetreten war.

Außerdem habe die Halterfirma eine Rechnung beim Zoll nicht bezahlt. Der Sattelzug durfte nicht mehr weiterfahren. Fahrer und Halter müssen nun mit mehreren Anzeigen rechnen.