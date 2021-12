per Mail teilen

In Waldmohr im Landkreis Kusel hat in der Nacht auf Donnerstag ein Gartenhaus gebrannt. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 0:30 Uhr alarmiert. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand die Gartenhütte bereits vollständig in Flammen. Den Einsatzkräften gelang es jedoch schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargrundstück konnte nach Angaben der Feuerwehr verhindert werden. Nach etwa anderthalb Stunden war der Einsatz beendet. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.