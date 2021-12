In Waldmohr (Landkreis Kusel) ist am Sonntag ein Familienstreit derart eskaliert, dass am Ende zwei Menschen schwer verletzt ins Krankenhaus mussten. Die Hintergründe sind noch unklar.

In Waldmohr entwickelte sich ein Familienstreit am dritten Advent zu einer Massenschlägerei. Sechs Menschen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer. Stefan Reichhart/Landkreis Kusel Eigentlich begann der Einsatz in Waldmohr am dritten Advent noch recht harmlos, denn anfangs wurde nach Angaben der Technischen Einsatzleitung des Landkreises Kusel (TEL) nur der Rettungsdienst alarmiert. Vor Ort habe sich die Situation jedoch zu einer sogenannten "MANV"-Lage entwickelt, einem "Massenanfall von Verletzten". Massenschlägerei in Waldmohr Noch ist zu den Hintergründen wenig bekannt. Bei dem Streit seien mehrere Parteien im häuslichen Bereich aufeinander getroffen, woraus eine Massenschlägerei entstanden sei. Wie die TEL mitteilt, wurde dabei auch Pfefferspray eingesetzt. Zwei Menschen seien so schwer verletzt worden, dass sie vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Sechs Verletzte bei Familienstreit Vier weitere Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und ebenfalls in unterschiedliche Kliniken eingeliefert. Insgesamt seien zeitweise mehr als 20 Menschen an dem Streit beteiligt gewesen. Der Einsatz der Rettungskräfte in Waldmohr habe rund zwei Stunden gedauert. Was den Familienstreit ausgelöst hat, ist noch völlig unklar.

