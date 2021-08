Der Wallfahrtsort Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben veranstaltet am Samstag und Sonntag mehrere Gottesdienste unter freiem Himmel. Anlass ist der christliche Feiertag „Mariä Himmelfahrt“. Deswegen startet am frühen Samstagnachmittag um 14 Uhr ein erstes Wallfahrtsfest, zu dem rund 50 Teilnehmer erwartet werden. Sie binden Blumen und Heilpflanzen, die später gesegnet werden. Außerdem gibt es am Samstagabend eine Lichterprozession. Rund 300 Interessierte haben sich außerdem am Sonntag zur Festtagsmesse auf dem Rosenberg angemeldet.