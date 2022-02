per Mail teilen

Erneut hat die Polizei eine Gaststätte in Waldfischbach-Burgalben kontrolliert. Dabei seien auch der Zoll und das Ordnungsamt im Einsatz gewesen. Nach Angaben der Polizei wurden in der Shisha-Lounge Verstöße gegen das Arbeitsrecht, das Gaststättenrecht sowie die aktuelle Corona-Verordnung festgestellt. Für die Dauer des Einsatzes musste die Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben gesperrt werden. Die Gaststätte war bereits im November kontrolliert worden. Aufgrund verschiedener Verstöße wurde der Betrieb damals geschlossen, bis die entsprechenden Auflagen erfüllt waren.