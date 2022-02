Pfarrer aus Waldfischbach-Burgalben: "Wer keinen Sex hat, vergreift sich nicht gleich an Kindern"

per Mail teilen

Katholische Priester sollen heiraten dürfen. Dieser Vorschlag wird in der Kirche gerade heiß diskutiert. Ein Pfarrer aus der Pfalz warnt davor, einen Zusammenhang zum Missbrauchsskandal herzustellen.

Pfarrer Volker Sehy aus Waldfischbach-Burgalben gehört selbst zum sogenannten Synodalen Weg. Die Reformbewegung innerhalb der katholischen Kirche setzt sich dafür ein, dass Priestern nicht länger verboten wird, zu heiraten. Volker Sehy, der auch Direktor des Wallfahrtszentrums Maria Rosenberg ist, warnt in dem Zusammenhang aber vor falschen Schlüssen.

Pfarrer Volker Sehy vom katholischen Wallfahrtszentrum Maria Rosenberg warnt davor, den Missbrauchsskandal mit der Diskussion um die Abschaffung des Zölibat in Verbindung zu bringen. Maria Rosenberg

Unverheiratete Männer nicht gleich Missbrauchstäter

Denn der Vorstoß zum Zölibat kommt in Zeiten, in denen sich die katholische Kirche schweren Missbrauchsvorwürfen stellen muss. "Damit hat die Ehelosigkeit aber erst einmal gar nichts zu tun", macht Pfarrer Volker Sehy seine Position deutlich. Er betont: "Nur weil Männer keinen Sex haben, vergreifen sie sich nicht gleich an kleinen Kindern".

Zölibat als freiwillige Entscheidung

Sehy könne sich für die Zukunft vorstellen, dass katholische Priester frei entscheiden können, ob sie im Zölibat leben wollten oder nicht. Klar sein müsse dabei aber auch, dass ein unverheirateter Pfarrer nicht gleich ein schräger Typ sei. Genau dieser negative Unterton schwinge in der aktuellen Debatte um die Abschaffung des verpflichtenden Zölibats aber mit. Sehy wünscht sich deshalb auch, dass die Priester bestärkt werden, die sich für das Zöibat entschieden haben.

Der Synodale Weg will das Pflicht-Zölibat abschaffen. picture-alliance / Reportdienste Andreas Arnold

"Katholische Kirche kann sich Pseudo-Veränderungen nicht mehr leisten."

"Die Leute brauchen ein Zeichen, dass sich in der katholischen Kirche grundlegend etwas ändert", appelliert Christa Kliegel-Fischer. Sie engagiert sich in der katholischen Kirchengemeinde von Dansenberg bei Kaiserslautern und gehört der Frauenbewegung Maria 2.0 an. Das verpflichtende Zölibat abzuschaffen, sei längst überfällig, sagt sie. Wenn es dagegen nur bei Pseudo-Veränderungen bliebe, könne die Kirche den verloren gegangenen Respekt der Menschen nie zurückgewinnen.

Sollte Beichtgeheimnis aufgehoben werden? Christa Kliegel-Fischer kann sich zumindest Ausnahmen vorstellen. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Fredrik von Erichsen

Beichtgeheimnis bei sexuellem Missbrauch aufheben?

Eine weitere Forderung lehnen sowohl Kliegel-Fischer als auch Pfarrer Volker Sehy dagegen ab: Das Beichtgeheimnis aufzuheben, um gegen Missbrauch in der katholischen Kirche vorzugehen, sei keine Lösung, betont Sehy. Zwar sei er noch nie in der Situation gewesen, dass jemand ihm Missbrauch gebeichtet habe. Dieser Schutzraum müsse aber auf jeden Fall erhalten bleiben.

So könne er in der Beichte sehr wohl darauf einwirken, dass jemand, der etwas Unrechtes getan habe, sich seiner Verantwortung stelle, betont der Direktor von Maria Rosenberg. Fiele das Beichtgeheimnis weg, befürchtet er, dass sich am Ende auch weniger Täter stellen.

Ausnahmen, wenn Kinder in Gefahr sind

Wiederum kann sich Christa Kliegel-Fischer Ausnahmen vorstellen. Natürlich müsse die Beichte weiter ein geschützter Raum sein. "Warum nicht aber vorgehen wie beim Arztgeheimnis?", stellt sie in den Raum. In besonders schweren Fällen müsse der Priester abwägen können, so die katholische Kirchenmitarbeiterin. Dazu gehöre für sie, wenn Kinder in Gefahr seien.