In Waldfischbach-Burgalben ist eine Gaststätte nach einer großangelegten Polizeikontrolle geschlossen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Betrieb in der Hauptstraße in der Nacht auf Samstag unter anderem von Mitarbeitern des Zolls, des Jugendamts und des Ordnungsamts untersucht. Nachdem die fast 40 Personen in der Gaststätte kontrolliert waren, hatten die Ermittler unter anderem Verstöße gegen das Arbeitsrecht, das Jugendschutzgesetz und die Corona-Auflagen festgestellt. Während der Kontrolle war die Hauptstraße für etwa eineinhalb Stunden teilweise gesperrt. Die Gaststätte wurde geschlossen, bis der Betrieb die entsprechenden Auflagen erfüllt.