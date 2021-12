Die Impfstelle in Waldfischbach bietet am Mittwoch, 29.12.21, in der Bruchwiesenhalle einen freien Impftermin an. Wie eine Ärztin aus Pirmasens mitteilte, wird zwischen 8 und 16 jeder geimpft, der möchte. Es ist freies Impfen, d. h. es wird kein Termin benötigt. Möglich sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Einen weiteren freien Impftermin in Waldfischbach gibt es am 8. Januar 2022 von 9 bis 15 Uhr.