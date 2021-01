Der Gemeinderat von Waldfischbach-Burgalben will den Bebauungsplan für ein Seniorenzentrum am Rathaus auf den Weg bringen. Wegen der Corona-Pandemie treffen sich die Mitglieder am Donnerstag nicht zur Sitzung, sondern stimmen auf Fragebögen über den Plan ab. Über das Ergebnis wird in der nächsten Präsenzsitzung beraten. Die Schenk-Gruppe aus Pirmasens plant nach Angaben der Verbandsgemeinde 25 Millionen Euro im Ort zu investieren. Im Ortskern von Waldfischbach-Burgalben sollen 66 Eigentumswohnungen für betreutes Wohnen und ein Altenheim mit rund 100 Betten entstehen. Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.