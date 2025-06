Moderne Technik soll in der Pfalz vor Waldbränden warnen

Kameras, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz den Wald überwachen und bei einem Waldbrand Alarm schlagen. So ein Frühwarnsystem könnte es bald auf dem Donnersberg geben.

Die Sommer werden immer wärmer und trockener - immer öfter gibt es Waldbrände. Damit die nicht außer Kontrolle geraten, zählt für die Feuerwehr jede Minute. Um Waldbrände schneller zu erkennen und früher Alarm auszulösen, will eine Gruppe von Technik-Enthusiasten ein Waldbrand-Frühwarnsystem auf dem Donnersberg aufbauen.

Der Funkmast auf dem ehrmaligen US-Gelände auf dem Donnersberg wird ehrenamtlich von dem Verein "Donnersberg Relais-Gruppe" betreut. SWR

Kamera und KI sollen frühzeitig Waldbrand erkennen

Die Idee zu dem Waldbrand-Frühwarnsystem hat die "Donnersberg Relais-Gruppe" – also die Amateurfunker, die den ehemaligen US-Funkmast auf dem Donnersberg ehrenamtlich betreuen. Auf diesem Mast soll auch das Frühwarnsystem installiert werden. Es soll aus mehreren hochauflösenden Kameras bestehen.

Darunter auch Wärmebildkameras, die rund um die Uhr die umliegenden Wälder überwachen. Eine KI soll dann in Echtzeit auswerten, ob und wenn ja, wo genau es brennt - und dann Alarm schlagen. Denkbar sei auch, dass das System zur genaueren Begutachtung und ersten Löscharbeiten ganz automatisch eine Drohne losschickt, erklärt der Vorsitzende der Funker, Michael Vorbeck. Das sei aber noch Zukunftsmusik.

Eine Tafel an einem Wanderweg auf dem Donnersberg soll Wanderer sensibiliseren, dass sie nicht unbeabsichtigt einen Waldbrand auslösen. SWR

Technik soll aus der Region kommen

Die Technik für das Frühwarnsystem soll von Firmen aus der Region kommen. Dazu arbeiten die Amateurfunker mit den Unternehmen Mobotix Langmeil aus Winnweiler im Donnersbergkreis und der Firma TTS aus Neustadt zusammen. Beide Firmen haben sich auf Systeme zur Videoüberwachung spezialisiert.

Donnersberg wäre guter Standort für Frühwarnsystem

Vergangene Woche haben die Amateurfunker ihre Idee erstmals in der Kreisverwaltung vorgestellt. Dort zeigte sich Landrat Rainer Guth (parteilos) interessiert an einem solchen Frühwarnsystem. Jetzt gelte es die Finanzierung und mögliche Fördermittel zu klären, sagt Vorbeck. Denn das System wäre laut den Amateurfunkern in der geplanten Form ein einzigartiges Modellprojekt in Rheinland-Pfalz.

Der Funkmast auf dem ehemaligen US-Gelände auf dem Donnersberg bietet einen perfekten Rundumblick. Hier soll ein Waldbrand-Frühwarnsystem aufgebaut werden. SWR

Der ehemalige US-Funkturm auf dem Donnersberg bietet mit 50 Metern Höhe und insgesamt 730 Metern über Null einen perfekten Rundumblick über die Wälder im Nordpfälzer Bergland und über Teile des Pfälzerwaldes - und das über Kreis- und Landesgrenzen hinweg. Deshalb ist die "Donnersberg Relais-Gruppe" auch zuversichtlich, dass die Idee umgesetzt werden kann und es bald konkrete Zeitpläne gibt.