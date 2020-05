Der Fall der Waldarbeiter, die absichtlich Fuchsbabys in den Häckslern geworfen haben sollen, hat im Südwesten für Entsetzen gesorgt. Jetzt steht fest: Die Tat ist in Baden-Württemberg passiert.

Nach Angaben eines Polizeisprechers in Pirmasens haben Waldarbeiter in Bretten die Füchse in den Häcksler geworfen. Die Pirmasenser Beamten haben in der Sache recherchiert, weil sich das einzige überlebende Tier derzeit in der Tierauffangstation im südwestpfälzischen Maßweiler befindet.

Füchschen vor Häcksler gerettet Nur ein Welpe einer ganzen Fuchsfamilie wurde vor dem Häcksler gerettet, in dem Mutter und Geschwister zu Tod gekommen sind. Es wird nun in der Tierauffangstation Maßweiler aufgepäppelt…

Der kleine Fuchs war von einem jungen Waldarbeiter gerettet worden. Er war dabei, als eine Füchsin zusammen mit einem Baumstamm aus Versehen in einen Häcksler geworfen worden sein soll. Seine Kollegen sollen in der Folge einige ihrer Welpen absichtlich hinterher geworfen haben.

Pirmasenser Polizei erstattet Anzeige

Auch, wenn sich der Tatort nicht im Zuständigkeitsbereich der Polizei Pirmasens befindet, muss sie von Amtswegen Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstatten. Bearbeitet wird der Fall dann von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Baden-Württemberg.