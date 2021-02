Der Verbandsbürgermeister von Kirchheimbolanden, Axel Haas (Freie Wähler) verurteilt den Diebstahl von 30 Wahlplakaten in Kirchheimbolanden und Marnheim. Nach SWR-Informationen handelt es sich dabei um Plakate der AfD.

Die Plakate sind nach Angaben der Polizei Anfang der Woche gestohlen worden. Da sie in drei bis vier Metern Höhe hingen, hätten die Diebe vermutlich eine Leiter oder ähnliches benutzt. Ein Polizeisprecher wollte nicht bestätigen, dass es sich ausschließlich um Wahlplakate der AfD handelt.

Bürgermeister der VG Kirchheimbolanden kritisiert Diebstahl

Verbandsbürgermeister Axel Haas kritisiert den Diebstahl in Kirchheimbolanden und Marnheim: In einer Demokratie gebe es nun mal auch Parteien, die einem nicht schmeckten. Ihre Plakate zu stehlen sei nicht in Ordnung. Jeder Bürger müsse sich an Recht und Ordnung halten. Den Parteien sei durch den Diebstahl schließlich auch ein finanzieller Schaden entstanden. So einen Fall habe er in seiner Verbandsgemeinde bisher noch nicht erlebt.

Die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls.