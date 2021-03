Morgen früh um 8 Uhr öffnen in der Westpfalz die Wahllokale für die Landtagswahl. Damit sich dort niemand mit dem Corona-Virus infiziert, gelten in den Wahllokalen strenge Hygieneregeln, sagt Constanze Augustin, die bei der Stadt Kaiserslautern für die Wahlen zuständig ist. „Es herrscht absolute Maskenpflicht für alle im Wahllokal. Dort dürfen sich nur so viele Menschen aufhalten, wie Wahlkabinen da sind.“ Außerdem werden die Wahlkabinen regelmäßig desinfiziert und der Raum quergelüftet. Die Ergebnisse aus der Westpfalz können Sie morgen Abend in einem Live-Blog lesen – auf unserer Internetseite swr4.de/kaiserslautern.