In einigen Kommunen in der Westpfalz können sich ehrenamtliche Wahlhelfer vorsorglich auf das Coronavirus testen lassen. Die Kommunen tragen nach eigenen Angaben die Kosten. Im Kreis Kaiserslautern beispielsweise können nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes am Samstag etwa 700 ehrenamtliche Wahlhelfer einen Schnelltest machen. Dazu werden nach Angaben des DRK-Kreisvorsitzenden extra die Testzentren geöffnet. Die Schnelltests sind für die Wahlhelfer freiwillig und es werden Termine vergeben. Das DRK rechnet damit, dass sich etwa die Hälfte aller Helfer testen lässt. Auch die Stadt Pirmasens und der Kreis Südwestpfalz haben den etwa 960 Wahlhelfern Schnelltests angeboten. Nur gut jeder Dritte hat einen Termin vereinbart. Die Stadt Kaiserslautern bietet keine Tests an. Das Land hält Schnelltests für Wahlhelfer nicht für nötig und finanziert sie daher nicht - es stellt aber FFP2-Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel zur Verfügung.