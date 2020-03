Das Verfassungsgericht in Koblenz hat bestätigt, dass der CDU-Politiker Marcus Klein aus Steinwenden rechtmäßig Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags geworden ist. Klein war als Nachrücker in den Landtag gewechselt. Ein anderer CDU-Listenbewerber war für nicht zulässig erklärt worden, weil er seinen Wohnsitz nicht durchgängig in Rheinland-Pfalz hatte. Dagegen hatte dieser Einspruch erhoben. Das Verfassungsgericht hat den Einspruch abgelehnt und bekräftigt, dass der dauerhafte Wohnsitz im Bundesland Voraussetzung für die Wahl in den Landtag sei.