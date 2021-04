Im Kreis Kaiserslautern hat die Polizei gestern in zwei Wohnungen eines Mannes mehrere Waffen, Munition und Schwarzpulver sichergestellt. Auslöser war, dass ein Bekannter des Mannes vermutet hatte, dass sich der 56-Jährige in einer hilflosen Lage befinde. Die Feuerwehr brach die Tür auf und fand den Mann, der tatsächlich medizinische Hilfe benötigte. Dabei entdeckte die hinzugerufene Polizei in der Wohnung - und später auch in der zweiten Wohnung - eine Vielzahl an unterschiedlichen Waffen. Laut Polizei ist der 56-Jährige offenbar ein leidenschaftlicher Sammler, hat aber keine Erlaubnis dazu.