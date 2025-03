Internationale Waffen- und Drogenhändler in der Südwestpfalz festgenommen

In der Südwestpfalz sind eine Frau und ein Mann festgenommen worden, die mit Waffen und Drogen gehandelt haben sollen. In ihrer Wohnung fand die Polizei unter anderem Drogen im Verkaufswert von mehr als 300.000 Euro.

Die 22-jährige Frau und der 37-jährige Mann sitzen schon eine Weile in Bayern in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Westpfalz und die Polizeidirektion Pirmasens erst jetzt mitteilten. Beide seien bereits Ende September in Contwig festgenommen worden. Dort fanden die Drogenfahnder mehr als vier Kilogramm der Droge "Crystal Meth" und mehrere scharfe Schusswaffen.

Vier Männer in Bayern festgenommen

Darunter seien auch eine "vollautomatische Kriegswaffe der Marke Scorpion sowie mehrere hundert Schuss Munition", so die Polizei. Ein paar Wochen später seien Mitte Oktober im bayrischen Maxhütte-Haidhof außerdem vier Männer im Alter zwischen 29 und 47 Jahren durch das bayrische Landeskriminalamt festgenommen worden.

Handel mit Kriegswaffen und Drogen

"Alle Tatbeteiligten sind nach Einschätzung von Polizei und Staatsanwaltschaft Teil einer gemeinsam agierenden Tätergruppierung, die sich für den Handel mit Waffen und Kriegswaffen zusammengeschlossen hat", berichtet das Polizeipräsidium Westpfalz. Ein zweites Standbein seien offenbar auch Einbrüche gewesen.

Auch ein gestohlener Tresor in der Südwestpfalz beschlagnahmt

In Contwig habe die Polizei neben den Waffen und Drogen auch einen Tresor samt Inhalt beschlagnahmt. Er stammt aus einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im bayrischen Marktheidenfeld. Alle sechs Tatverdächtigen sind in Bayern in Untersuchungshaft. Die Anklage erfolge auch von der Staatsanwaltschaft im bayrischen Amberg, so das Polizeipräsidium Westpfalz.