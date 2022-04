Die Vorlesungszeit der Technische Universität Kaiserlautern startet heute wieder in Präsenz. Die Lehrveranstaltungen des Sommersemesters fänden weitgehend im Normalbetrieb statt, so eine TU-Sprecherin. Bis zum 8. Mai gelte aber weiter die Maskenpflicht. Außerdem böten einige Fachbereiche dort, wo es sinnvoll sei, digitale Formate an. Auch die Hochschule Kaiserslautern mit ihren Zweigstellen in Pirmasens und Zweibrücken verfährt nach eigenen Angaben nach diesem Prinzip.