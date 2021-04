Am Sonntag findet in der Marienkirche in Kaiserslautern vorerst der letzte Gottesdienst statt. Danach wird die Kirche wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten voraussichtlich für zweieinhalb Jahre geschlossen. Nach Angaben von Pfarrer Martin Olf finden die Gottesdienste in dieser Zeit vorrübergehend im Pfarrheim St. Maria oder der Aula der Franziskanerinnen stattfinden. Unter anderem müssen in der Marienkriche die Elektrik erneuert und Schäden durch Feuchtigkeit beseitigt werden. Die Renovierung soll bis zum Advent 2023 abgeschlossen sein und rund 3,4 Millionen Euro kosten.