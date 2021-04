per Mail teilen

Osterwetter wie aus dem Bilderbuch. Das lockt natürlich viele Gäste in die Wandergebiete der Südwestpfalz, zu den Burgen und Schlössern und auf die Fahrradwege. Aber auch dort sollten die Besucher wegen Corona Abstand halten.

Das Dahner Felsenland ist bekannt für seine vielen Wanderwege, Felsformationen und Burgruinen. Voll ist es dort an schönen Tagen sowieso immer, aber zu Ostern befürchtet Ortsbürgermeister Holger Zwick (parteilos) einen Ansturm. Im vergangenen Jahr sei es schlimm gewesen, sagt der Bürgermeister. Die Besucher hätten kreuz und quer im Wald geparkt, auf und neben den Wanderwegen habe viel Müll gelegen.

Besucher sind im Dahner Felsenland willkommen

In diesem Jahr soll das anders werden, sagt der Dahner Ortsbürgermeister Zwick. Am Schwimmbad und am Bahnhof gebe es etwa 300 zusätzliche Parkplätze. Von dort seien auch die Einstiege zu den Wanderwegen ausgeschildert.

Die Einstieg zu den Wanderwegen in Dahn sind ausgeschildert SWR

Er hoffe, dass er dadurch verhindern könne, dass viele Menschen wild in den Wäldern parkten, sagte Zwick. "Natürlich freuen wir uns im Dahner Felsenland über Besucher", aber in Coronazeiten sei es schwierig, wenn der Ort und die Wanderwege überfüllt seien.

Burg Alt-Dahn mit Blick ins Dahner Felsenland Pfalz-Touristik/Dominik Ketz

Daher appelliert Zwick an die Menschen, vernünftig zu sein und auf sich aufzupassen. Dazu gehöre Abstand zu halten und vielleicht nicht gerade zu Ostern auf den überregional bekannten Wanderwegen unterwegs zu sein. Es gebe auch viele unbekanntere Wege, die ebenso schön seien, so Zwick.

Viel Müll auf Dahner Wegen

Da die Gastronomiebetriebe geschlossen sind, werden in Dahn die öffentlichen WC-Anlagen zugänglich sein. Zudem hat Ortsbürgermeister Zwick noch einen zusätzlichen Toilettenwagen beim Parkplatz am Schwimmbad aufstellen lassen. Auf diese Weise hofft Zwick verhindern zu können, dass die Besucher ihr Geschäft im Wald erledigen. Es sei nämlich auffällig, dass an Wander- und Waldwegen überall benutzte Taschentücher lägen, seit die Cafés und Restaurants geschlossen sind.

In Dahn wird ein zusätzlicher Toilettenwagen aufgestellt SWR

Grundsätzlich, so Zwick, würde viel Müll aus dem Wald geholt. Es habe schon öfter Beschwerden gegeben. Daher die Bitte des Bürgermeisters an die Besucher, ihren Müll wieder mitzunehmen und leere Flaschen, Butterbrotstüten und andere Dinge nicht einfach in den Wald zu werfen.

Bürgermeister von Dannenfels ist entspannt

Mit solchen Sorgen wie der Dahner Ortsbürgermeister plagt sich sein Amtskollege aus Dannenfels, Ernst Ludwig Huy (Freie Wähler), nicht. Er rechne zu Ostern mit keinem übermäßigen Ansturm am Donnersberg, sagte Huy.

Der Adlerbogen auf dem Donnersberg ist ein beliebter Anziehungspunkt für Gäste SWR

Daher habe er bisher keine besonderen Vorkehrungen für das Osterwochenende getroffen. Sollte wider Erwarten doch so viel los sein, wie im Winter, als der Donnersberg von Schneeliebhabern geradezu gestürmt wurde, könne man allerdings schnell reagieren. Huy sagte, er habe den Eindruck, dass viele Tagesgäste inzwischen vernünftig seien, und die touristischen Hotspots an schönen Tagen meiden würden.

Rund um Kaiserslautern sind viele Freizeitmöglichkeiten

Ähnlich sieht es auch das Tourismusbüro in Kaiserslautern: In und um die Stadt gebe es unter anderem mit Humbergturm, Burg Hohenecken, dem Wildpark und dem Vogelwoog zahlreiche Angebote.

Der Humbergturm über Kaiserslautern. SWR

Daher rechne man nicht mit besonders starkem Andrang an einzelnen Orten. Für die Gartenschau und den japanischen Garten müssen sich Besucher allerdings rechtzeitig vorher anmelden.



Rund um Johanniskreuz werden wahrscheinlich wieder viele Motorradfahrer unterwegs sein. Bereits am vergangenen Wochenende waren die Parkplätze nämlich voll.