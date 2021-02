Die Volkshochschulen in der Westpfalz starten am Montag in das neue Semester. Wegen des Lockdowns finden derzeit nur Online-Kurse statt. Während einige Volkshochschulen ihr Angebot deutlich ausgedünnt haben, biett die VHS Kaiserslautern 150 Kurse an. Sobald der Lockdown beendet ist, können die Teilnehmer entscheiden, ob sie weiter online teilnehmen oder für den Unterricht in die Volkshochschule kommen.