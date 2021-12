Liveblog zur Trauerfeier: "Dieses Leuchten wird uns fehlen"

Die am Freitag verstorbene Fußballlegende Horst Eckel wird heute in seinem Heimatort Vogelbach beigesetzt. Der SWR informiert über die Ereignisse vor Ort im Liveblog.

14:34 Uhr: DFB-Vize Koch: „Dieses Leuchten wird uns fehlen“

DFB-Vize-Präsident Rainer Koch erinnert an die zahlreichen Spiele Horst Eckels für die Nationalmannschaft und den FCK. Für Deutschland machte er 32 Länderspiele, für die Rote Teufel lief Eckel 213 Mal auf und erzielte 64 Tore. Sein größter Erfolg war das "Wunder von Bern" 1954, zudem er nie gehören wollte. Viel mehr wollte Eckel seine Werte an nachfolgende Generationen weitergeben. Das sei ihm eine "Herzensangelegenheit" gewesen. Zum Schluss seiner Rede sagt Koch: "Dieses Leuchten wird uns allen fehlen." Markus Merk folgt als nächster Redner.

14:24 Uhr: Lewentz: "Horst war ein Star ohne Allüren"

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) ist der erste Trauerredner. Der Tod von Horst Eckel "hinterlässt eine große Leere in unseren Herzen", so Lewentz. "Horst hat mich sehr tief beeindruckt. Auch die Kinder schauten zu ihm auf. Er und seine 54er haben uns gezeigt, dass man an Wunder glauben kann." Lewentz drückt den Angehörigen im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und des ehemaligen Landesvaters Kurt Beck deren Anteilnahme aus. Es folgt noch DFB-Vize Rainer Koch.

14:01 Uhr: Trauerfeier beginnt

Jetzt beginnt die Trauerfeier für Horst Eckel. Insgesamt sind etwa 400 Menschen gekommen. 50 sind unter einem Zelt vor dem Eingang der Aussegnungshalle untergebracht. In der Halle selbst sitzen nur die engsten Angehörigen des verstorbenen Weltmeisters.

Etwa 50 Gäste sitzen in einem Zelt vor der Trauerhalle, in der die Trauerfeier für den verstorbenen Horst Eckel stattfindet. SWR

13:53 Uhr: "Die Engel werden ihn auf Händen tragen"

In wenigen Minuten beginnt in Vogelbach die Trauerfeier für Horst Eckel. Seine Weggefährten des 1. FC Kaiserslautern erweisen ihm die letzte Ehre.

13:34 Uhr: Etwa 250 Menschen am Friedhof

Eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier sind derzeit etwa 250 Menschen vor der Trauerhalle am Friedhof in Vogelbach. Darunter Fußballprominenz wie die FCK-Legenden Hans-Peter Briegel, Olaf Marschall und Andreas Brehme. Auch viele FCK-Fans sind unter den Trauergästen.

Eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier haben sich etwa 250 Menschen vor der Trauerhalle auf dem Friedhof in Vogelbach versammelt. SWR

13:26 Uhr: Zufahrten zum Friedhof jetzt gesperrt

SWR-Reporterin Susanne Kimmel berichtet aus Vogelbach, dass die Zufahrtsstraßen zum Friedhof jetzt gesperrt sind. Die Polizei regelt den Verkehr.

12:52 Uhr: Profi-Mannschaft wird nicht an Beerdigung teilnehmen

Die Profis des 1. FC Kaiserslautern werden nach SWR-Informationen nicht an der Trauerfeier teilnehmen. Die Mannschaft ist auf dem Weg nach München, wo sie morgen im Auswärtsspiel auf Türkgücü München trifft. Viele Mitglieder des FCK-Vorstands, des Aufsichtsrats und Geschäftsführer Thomas Hengen werden jedoch nach Vogelbach kommen.

12:41 Uhr: Noch keine Straßensperren in Vogelbach

Noch sind die Zufahrtsstraßen zum Friedhof in Vogelbach nicht gesperrt. Allerdings hält sich der Andrang bis jetzt in Grenzen. Allmählich kommen zwar vereinzelt einige Trauergäste am Gelände an, jedoch ist die Lage vor Ort im Moment überschaubar. Die Polizei und das Ordnungsamt weisen den Autofahrern jeweils in Ruhe den Weg zu den Parkplätzen.

Die Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt kontrollieren die Autofahrer und weisen ihnen den Weg zu den Parkplätzen. Die Zufahrt zum Friedhof in Vogelbach ist nur den Angehörigen von Horst Eckel und den Ehrengästen gestattet. SWR

12:28 Uhr: Erste FCK-Fans kommen nach und nach an

Die ersten FCK-Fans sind mittlerweile auch am Gelände angekommen, darunter ein Mann aus der Südpfalz. Er sagt, es ist ihm wichtig, heute bei der Beerdigung dabei zu sein, weil er Horst Eckel immer bewundert hat und ihm die letzte Ehre erweisen will.

11:57 Uhr: Corona-Regeln auch bei der Trauerfeier

Aufgrund der Abstandsregeln dürfen maximal elf Personen in die kleine Trauerhalle des Friedhofs in Vogelbach. Die Verbandsgemeinde hat außerdem entschieden, dass auf dem Friedhof und auch außerhalb des Geländes die Maskenpflicht gilt. Dort wurde eine Einbahnstraße am Grab entlang eingerichtet. Es können maximal 300 Menschen auf den Friedhof. In den Shuttle-Bussen dürfen nur Geimpfte, Genesene und Menschen mit negativem Corona-Testnachweis mitfahren.

Auch auf dem Friedhof in Vogelbach gelten während der Beerdigung von Horst Eckel die üblichen Corona-Regeln: Abstand halten, Maskenpflicht und Hände desinfizieren, wo immer das möglich ist. SWR

11:46 Uhr: Polizei weist auf Shuttleservice hin

Ab 12 Uhr ist die Zufahrt zum Friedhof in Vogelbach gesperrt. Die Parkplätze sollen für Angehörige und Ehrengäste freigehalten werden. Die Polizei bittet darum, die Shuttlebusse von Bruchmühlbach-Miesau aus zu nutzen.

Bitte nutzt den Shuttelservice ab der Industriestraße in #Bruchmühlbach #Miesau, dort stehen Parkplätze zur Verfügung. In den Bussen gilt die 3G-Regel und die Maskenpflicht. Die Maskenpflicht ist auch auf und um den Friedhof zu beachten. 2/2 #horsteckel #1fck #betze

11:37 Uhr: Letzte Vorbereitungen am Grab

In einigen Stunden werden sich auf dem Friedhof in Vogelbach hunderte Trauergäste versammeln. Noch ist es ruhig in dem kleinen Ort. Am Grab von Horst Eckel sind der Bestatter und seine Mitarbeiter mit den letzten Vorbereitungen zugange.

Hier wird Horst Eckel seine letzte Ruhe finden. Das Grab auf dem Friedhof in Vogelbach, einem Ortsteil von Bruchmühlbach-Miesau. Eckel selbst hatte zu Lebzeiten den Wunsch, in seinem Heimatort bestattet zu werden. SWR

11:24 Uhr: Ein Blick in die Trauerhalle

In der kleinen Trauerhalle des Friedhofs in Vogelbach sind die Vorbereitungen auf die Trauerfeier abgeschlossen. Neben dem Sarg von Horst Eckel steht ein Porträt des am Freitag verstorbenen Fußballweltmeisters. Die Beerdigung beginnt später um 14 Uhr.

Der Sarg von Horst Eckel steht mit Blumen geschmückt in der Aussegnungshalle des Friedhofs in Vogelbach, daneben ein Porträt des verstorbenen "Helden von Bern". SWR

10:58 Uhr: FCK richtet digitales Kondolenzbuch ein

Der 1. FC Kaiserslautern hat online ein Kondolenzbuch für Horst Eckel eingerichtet. Dort können alle FCK-Fans, die nicht bei der Beerdigung dabei sind, Abschied nehmen.

Heute Mittag findet die Beisetzung von Horst Eckel statt. Für alle, die nicht vor Ort Abschied von der #FCK-Ikone nehmen können, haben wir mit einem digitaken Kondolenzbuch eine Möglichkeit geschaffen, ihre Trauer, Emotionen und Erinnerungen festzuhalten: https://t.co/x4VyC7WxFY https://t.co/eBgSB7yT8c

7:44 Uhr: Ein großer Tag für das kleine Vogelbach

Guten Morgen, liebe Leser. Um 14 Uhr beginnt in Vogelbach heute die Trauerfeier für Horst Eckel. Die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau erwartet hunderte Gäste, darunter auch viele Fans des 1. FC Kaiserslautern. Mit Straßensperren und Shuttlebussen soll ein Verkehrschaos vermieden werden. Wir sind ab 11 Uhr vor Ort und informieren im Liveblog über die aktuellen Entwicklungen vor Ort.