Beethoven verbindet – Doppelrolle als Pianist und Dirigent

per Mail teilen

4. Konzert „À la carte“ 2021/22

Donnerstag, 7. April 2022

SWR Studio Kaiserslautern, 13.00 Uhr

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung und Klavier: Lars Vogt

Moderation: Sabine Fallenstein

„Mit Beethoven verbindet mich eine lebenslange Liebe“, bekennt der Pianist und Dirigent Lars Vogt, in dieser Saison „Artist in Residence“ der Deutschen Radio Philharmonie. Im 4. À la carte-Konzert am Donnerstag, 7. April um 13 Uhr, bringt er Beethovens 1. Sinfonie und das 2. Klavierkonzert auf die Bühne des SWR Studios Kaiserslautern.

„Am 2. Klavierkonzert begeistert mich besonders seine Frische, Poesie, Frechheit und das ‚Aufbrechen in die Welt‘.“ Vogt weiß, wovon er spricht, hat er doch alle fünf Beethoven-Konzerte in einer wegweisenden CD-Edition eingespielt. „Innige Poesie“ und „liebevolle Präzision“ bescheinigten Kritiker seiner Deutung – und dem Schlusssatz des zweiten Konzerts eine „spannende Synthese zwischen Kontemplation und Virtuosität“. Wie Beethoven selbst, ist auch Lars Vogt im SWR Studio in der Doppelrolle als Dirigent und Pianist zu erleben.

SWR2-Moderatorin Sabine Fallenstein führt durch das Programm. Das Konzert wird live ab 13.04 Uhr auf SWR2 übertragen.

Tickets: Tourist-Info Kaiserslautern, Tel. 0631 / 365 2317.