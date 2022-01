Eine Vierjährige aus Pirmasens war gestern allein im Zug unterwegs. Wie die Bundespolizei heute mitteilt, wurde ein Zugbegleiter auf das Mädchen aufmerksam. Eine Streife nahm das Kind am Hauptbahnhof in Kaiserslautern in Empfang. Wie sich herausstellte, hatte ihr erwachsener Bruder die Ausreißerin bereits bei der Polizei als vermisst gemeldet. Das Mädchen war offenbar durch eine offene Haustür ausgebüxt und in einen beliebigen Zug gestiegen.