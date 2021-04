Im Zusammenhang mit Corona sind in der Westpfalz vier weitere Menschen gestorben. Wie die zuständigen Gesundheitsämter mitteilen, gab es einen Todesfall in der Stadt Kaiserslautern, im Kreis Südwestpfalz und im Donnersbergkreis. Auch das Gesundheitsamt in Kusel meldet einen Todesfall. Dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 65 am niedrigsten – am höchsten ist sie laut Landesuntersuchungsamt in Pirmasens mit einem Wert von 213.