Reisende mit der Bahn müssen sich in der Pfalz auf viele Zugausfälle einstellen

Wer mit der Bahn reist, braucht auch in den kommenden Tagen starke Nerven. Wie eine Sprecherin des Unternehmens dem SWR mitteilte, könnten in der Pfalz wohl wieder viele Züge ausfallen.

Viele Mitarbeitende der Bahn seien im Urlaub oder zurzeit krank. Die Sprecherin der Bahn sagte, eigentlich habe man genügend Mitarbeitende, um solche Ausfälle zu kompensieren. Allerdings komme erschwerend hinzu, dass es momentan viele Baustellen auf den Strecken gebe.

So fiel am vergangen Wochenende die Alsenzbahn zwischen Alsenz und Rockenhausen im Donnersbergkreis komplett aus. Dort wurde an den Gleisen gearbeitet. Reisende mussten mit Bussen fahren, die die Bahn stattdessen eingesetzt hatte.

Bahn muss wegen Personallage jeden Tag neu planen

Viele Urlauber, Kranke und die zahlreichen Baustellen in der Pfalz erschwerten der Bahn die Planung, so die Sprecherin. "Das kalkulieren wir zwar immer mit ein. Aber mit einer vorausschauenden Personalplanung ist das nicht mehr abzufangen." Hinzu komme, dass das 9-Euro-Ticket die Mitarbeitenden ohnehin stark auslaste.

Die Bahn müsse tagtäglich neu planen, weil es immer wieder kurzfristige Ausfälle gebe. Deshalb müssten nach Angaben der Sprecherin auf sogenannten Randstrecken hin und wieder Züge gestrichen werden, damit sie auf den Hauptstrecken fahren können. "Da muss dann eben eingespart werden", so die Sprecherin.

Jeder Zugausfall kostet Bahn Geld

„Randstrecken“ seien zum Beispiel von Kaiserslautern nach Lauterecken (Lautertalbahn), dort fielen am vergangenen Wochenende alle Züge aus, oder die Strecke Bad Bergzabern-Wörth-Lauterbourg. Nicht nur für Reisende, auch für die Bahn selbst sind die vielen Zugausfälle zurzeit sehr schmerzhaft.

Denn jede Zugfahrt, die ausfällt, jede Bahn, die später fährt, sei es wegen technischer Probleme oder weil Bahn-Mitarbeitende fehlen, kostet die Bahn nach eigenen Angaben Geld. Mit dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd sei vertraglich festgehalten, wie viel Geld die Bahn bei Ausfällen oder Verspätungen nicht bekommt.

Wird es nach den Sommerferien besser?

Wie lange diese Situation noch anhält, konnte die Bahnsprecherin nicht sagen. "Das wäre der Blick in die Glaskugel." Es könne aber gut sein, dass sich die Lage nach den Sommerferien wieder entspanne. Bahnreisende sollten auf jeden Fall vor der Fahrt immer ihren Fahrplan kontrollieren.