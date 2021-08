Seit Anfang Juli sind touristische Busreisen auch in Rheinland-Pfalz wieder erlaubt. Trotzdem rollt das Geschäft nur langsam an. Ein Anbieter in Kaiserslautern berichtet von mehreren Gruppenreisen, die wieder storniert wurden.

Engelbert Schary ist ratlos. Seine insgesamt sechs Reisebusse hatte er abmelden müssen, als zu Beginn der Corona-Pandemie die Nachfrage komplett eingebrochen war. Seit Anfang Juli könnte er seinem Geschäft nun erneut nachgehen, alle Bundesländer haben touristische Busfahrten wieder erlaubt. Problem: die meist älteren Teilnehmer hätten nach wie vor Angst, berichtet Busunternehmer Schary. Wieder angemeldete Reisebusse bleiben in Kaiserslautern stehen Schary Reisen hat sich auf Gruppenfahrten spezialisiert. Vereine, Chöre, aber auch Schulen buchen bei dem Kaiserslauterer Unternehmen Ausflugsfahrten innerhalb Deutschlands, aber auch bis ins europäische Ausland. Zuletzt habe es auch schon die ersten Anfragen gegeben, sagt Inhaber Engelbert Schary. Daher habe er zunächst drei Reisebusse wieder angemeldet. Die Reisen seien inzwischen aber alle wieder storniert worden. „Längere Busreisen sind vielen Menschen scheinbar doch noch nicht geheuer“, so der Unternehmer. Klimaanlagen auf dem neuesten Stand Dabei hatte Schary Reisen, wie auch viele andere Busunternehmen in der Westpfalz, erst im vergangenen Jahr die Klimaanlagen in seinen Bussen auf den neuesten technischen Stand gebracht. Unter anderem seien die Filter komplett ausgetauscht worden, sagt Enegelbert Schary. Der Luftaustausch in den Bussen funktioniere einwandfrei. So habe er auch noch von keiner einzigen Corona-Infektion nach einer durchgeführten Gruppenreise erfahren. Reisefreude dennoch getrübt Die Hygienevorgaben würden gerade ältere Menschen aber abschrecken, meint der Lauterer Busunternehmer. Dazu gehöre das Maske tragen über einen längeren Zeitraum. Aber auch die oft nicht vorherzusehende Entwicklung am Zielort verunsichere viele Reisegäste. Laut Schary gilt das vor allem für Ziele im Ausland. Deswegen seien etwa auch die Schülerausflugsfahrten nach Spanien und Co. nach wie vor komplett eingebrochen. Zweites Standbein Linien- und Schülerverkehr in Kaiserslautern Zugute kommt Schary Reisen, dass die Fahrzeugflotte des Unternehmens auch und vor allem Linienbusse umfasst. Bis 2024 läuft etwa der Vertrag für die Beförderung der US-Schüler in Kaiserslautern. Mit dem geht es kommende Woche wieder los, eine Woche später kommt außerdem der übrige Schülerverkehr wieder hinzu. „Neben einem Kredit ist das das einzige, was uns noch über Wasser hält“, sagt der Busunternehmer.