Postzustellung rund um Kaiserslautern weiter problematisch

per Mail teilen

Obwohl die Deutsche Post versprochen hatte, dass sich die Zustände ab Oktober bessern, läuft die Zustellung der Briefe rund um Kaiserslautern nach wie vor schleppend.

Immer noch warten die Menschen im Kreis Kaiserslautern auf ihre Briefe. Die Deutsche Post hatte im September versprochen, dass sich die Situation Anfang Oktober bessern soll. Nach Angaben von Heinz-Jürgen Thomeczek, einem Sprecher der Post, haben sich die Umstände zwar tatsächlich gebessert, jetzt gibt es aber schon wieder neue Probleme.

Mitarbeitersuche bei der Post rund um Kaiserslautern

Eines der Hauptprobleme der Deutschen Post seit Juli ist, dass es zu wenig Postboten rund um Kaiserslautern gibt, sagt Heinz-Jürgen Thomeczek. Deshalb konnten in den vergangenen Monaten auch Ausfälle von kranken Mitarbeitern nicht durch Kollegen aufgefangen werden. Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat die Deutsche Post eigenen Angaben nach eine große Werbekampagne gestartet, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Das habe wohl zum Teil auch funktioniert. Dennoch seien nach wie vor viele Stellen unbesetzt. Das Problem sieht die Post unter anderem auch in der Konkurrenz zum neu errichteten Amazon-Logistikzentrum in Kaiserslautern.

Aktuell wieder viele Coronafälle bei Post-Mitarbeitern

Mit den vorhandenen Mitarbeitern aber sollte es trotzdem möglich sein, die Post wieder flächendeckend und pünktlich in allen Orten rund um Kaiserslautern auszuliefern, so Thomeczek weiter. Doch jetzt mache der Deutschen Post wohl abermals Corona einen Strich durch die Rechnung. Aktuell gebe es wieder einen hohen Krankenstand und viele infizierte Mitarbeiter, sodass die Zustellung der Post erneut schleppend verläuft.

"Wir versuchen, die Menschen nicht mehr als zwei oder drei Tage auf ihre Post warten zu lassen."

Wann sich die Situation diesmal verbessern soll, kann die Deutsche Post eigenen Angaben nach nicht absehen. Solange aber Corona weiter ein Rolle spiele, müssten sich die Menschen immer wieder auf eine verspätete Postauslieferung einstellen.