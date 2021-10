Mehr als 450 Menschen haben sich in diesem Monat in Impfbussen impfen lassen, die an den Standorten der Hochschule Kaiserslautern Halt gemacht haben. Wie die Hochschule mitteilte, waren allein auf dem Campus in Kaiserslautern 240 Menschen, sowohl in- als auch ausländische Studierende. Außerdem seien viele Hochschulexterne gekommen. Sie wurden mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna oder Johnson & Johnson geimpft.