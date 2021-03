per Mail teilen

In den kommenden Tagen sollen mehrere Hubschrauber der US-Army auch die Westpfalz überfliegen. Die Helikopter könnten nach Angaben der Army besonders über Stadt und Landkreis Kaiserslautern fliegen. Die Flüge seien zwischen 8 Uhr und 18 Uhr geplant. Die Hubschrauber fliegen von Dünkirchen in Frankreich zu Übungsgebieten in Deutschland, Lettland und Polen. Insgesamt seien 60 Helikopter unterwegs.