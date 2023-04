Viele Geldautomaten der Sparkasse Kaiserslautern bleiben nachts geschlossen

Auch die Sparkasse Kaiserslautern reagiert auf die vielen Sprengungen von Geldautomaten in den vergangenen Wochen. Wer in Stadt und Kreis Kaiserslautern nachts Geld abheben möchte, kann das nur noch eingeschränkt tun.

Zurzeit vergeht kaum eine Woche, in der kein Geldautomat in der Westpfalz gesprengt oder aufgebrochen wird. Anfang April wurde in Schwedelbach im Kreis Kaiserslautern ein Automat gewaltsam geöffnet und die Geldkassette gestohlen. In Fischbach bei Dahn und in Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel wurden in diesem Jahr bereits Automaten gesprengt. Auf diese Weise erbeuten der oder die Täter nicht nur eine erhebliche Menge Bargeld, sondern verursachen häufig auch einen großen Sachschaden. Nicht selten wird auch das Gebäude, in dem der Automat steht, in Mitleidenschaft gezogen.

Immer mehr Banken schließen nachts ihre Geldautomaten

Zunächst hatten einige Banken in der Westpfalz noch angekündigt, den Zugang zu ihren Geldautomaten trotz der massiven Sicherheitsbedenken auch nachts weiterhin zu ermöglichen. Doch nach und nach entscheiden sich immer mehr Geldinstitute, zum Beispiel im Donnersbergkreis oder der Südwestpfalz, doch dafür, die sogenannten SB-Bereiche in den Nachtstunden zu schließen.

Sparkasse Kaiserslautern: viele Geldautomaten nachts außer Betrieb

Jetzt zieht auch die Sparkasse Kaiserslautern nach. Wer in der Stadt zwischen 23 Uhr und 5 Uhr Bargeld abheben möchte, kann das künftig nur noch in den Geschäftsstellen am Altenhof oder dem Stiftsplatz tun. Der Zugang zu allen anderen Geldautomaten soll in dieser Zeit geschlossen werden. Ein Sprecher der Bank sagte, man werde diesen Schritt im Laufe des Aprils in zwei Wellen vollziehen und so den Zugang zu etwa 50 Geldautomaten in Stadt und Kreis Kaiserslautern über Nacht schließen. In einigen Filialen gebe es bereits jetzt nachts kein Bargeld mehr.

❗ Da es aktuell vermehrt zu Sprengungen von Geldautomaten kommt, haben wir uns dazu entschlossen, einige SB-Terminals...Posted by Sparkasse Kaiserslautern on Thursday, April 6, 2023

Landeskriminalamt empfiehlt nächtliche Schließung der Geldautomaten

Man folge mit diesem Schritt einer Empfehlung des Landeskriminalamts. Mit dem Zeitraum von 23 bis 5 Uhr habe die Sparkasse versucht, es auch möglichst vielen Schichtarbeitern zu ermöglichen, vor oder nach der Arbeit Bargeld abzuheben.

Hier kann man im Kreis Kaiserslautern auch nachts weiterhin Geld abheben

Weiterhin geöffnet bleiben lediglich die Geldautomaten der Sparkasse in Enkenbach-Alsenborn, Landstuhl, Otterberg, Ramstein-Miesenbach und Weilerbach. Die Sparkasse betont, dass an allen Filialen jeweils auf den nächstmöglichen Standort hingewiesen werde, an dem man Geld abheben könne. Außerdem bittet die Bank ihre Kunden, sich über ihre Internetseite oder die App darüber zu informieren, welche Geldautomaten geöffnet seien.