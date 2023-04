Der sogenannte Carfriday hat in der Westpfalz viele Autofans auf die Straße gelockt. In Konken (Kreis Kusel) gab es eine größere Veranstaltung der Tuning-Szene - inklusive vieler Anzeigen der Polizei.

Schnelle, auffällige Autos wohin das Auge reicht. Für die Beamten des Polizeipräsidiums Westpfalz war es am "Carfreitag" relativ leicht, einen Schwerpunkt ihrer Kontrollen festzulegen. So hatte in Konken ein privater Veranstalter zum großen Treffen der Autofans eingeladen - und die Liebhaber schneller, auffälliger Schlitten fuhren in Scharen vor. Immerhin feiert die Szene am Karfreitag traditionell den Saisonstart.

Polizei kontrolliert Autofans im Kreis Kusel

Aber eben auch die Polizei schaute beim Tuning-Treffen in Konken vorbei. Genauer gesagt: Ein technisch versiertes Expertenteam des Westpfälzer Präsidiums, das einen gezielten Blick auf illegale Veränderungen am Fahrzeug hat. Tatsächlich waren es den Beamten zufolge dann 128 Autos, die derart umgebaut waren, dass sie im öffentlichen Straßenverkehr nicht mehr hätten unterwegs sein dürfen. Gegen die Halter sei daher Anzeige ergangen.

In mehr als 80 Fällen waren die betroffenen Autos außerdem so sehr manipuliert, dass die Polizei den Männern und Frauen am Steuer die Weiterfahrt verbot. Viele der Fahrer seien einsichtig gewesen und einige hätten für ihre Schätze sogar selbst ein Abschleppfahrzeug organisiert. Stutzen musste die Polizei allerdings bei einem weiblichen Tuning-Fan.

Gefährlich für Fußgänger, weil sie sich daran schwer verletzen könnten: Die Polizei hat am "Carfriday" im Bereich Konken eine Autofahrerhin mit einem Abschlepphaken im Frontbereich gestoppt. PP Westpfalz

Frau in Konken widerspricht: "Fußgänger haben nichts auf der Straße verloren"

Das Auto der Frau habe im Frontbereich einen metallischen Abschlepphaken montiert gehabt - was beispielsweise für Passanten sehr gefährlich hätte werden können, betont die Polizei. Als man das der Frau habe klar machen wollen, habe sie patzig reagiert: "Na und, Fußgänger haben ja eh nichts auf der Straße verloren", habe deren Antwort in etwa gelautet.

Alles in allem zeigt sich das Polizeipräsidium Westpfalz mit dem "Carfriday" dennoch zufrieden. In Konken seien viele verschiedene Menschen mit ihren ebenso unterschiedlichen Fahrzeugen zusammengekommen und hätten den Tag zusammen gefeiert.