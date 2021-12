per Mail teilen

Bund und Land fördern die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mit knapp einer halben Million Euro, um die Ortskerne aufzuwerten. In Otterbach soll der Ortskern schöner gemacht, in Otterberg die Innenstadt ausgebaut werden. Außerdem bekommt die Gemeinde Hauptstuhl im Kreis Kaiserslautern mehr als 160.000 Euro, um dort einen Mehrgenerationen-Platz zu bauen. Insgesamt stellen Bund und Land in diesem Jahr 90 Millionen Euro für die Städtebauförderung zur Verfügung.