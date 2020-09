Die Polizei in Kaiserslautern ermittelt in zwei Fällen wegen Erpressung mit Intim-Videos. In einem Fall hatte ein Mann aus dem Stadtgebiet eine Frau übers Internet kennengelernt – sie hatte ihn in einem Video-Anruf aufgefordert, sich zu entblößen. Der Mann kam der Forderung nach, daraufhin drohte die Frau, das Video zu veröffentlichen. In einem anderen Fall wurde eine Frau erpresst, weil Unbekannte sie angeblich über ihre Computerkamera bei sexuellen Handlungen filmten. Auch hier drohten die Erpresser damit, das Video zu veröffentlichen. Die Polizei rät, kein Geld zu überweisen und stattdessen Anzeige zu erstatten.