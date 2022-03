Investor Dominik Weil will das alte Bundeswehrflugzeug bis 2023 in eine spektakuläre Ferienwohnung umbauen. Heute landet die Maschine vom Typ Transall auf dem Flughafen in Zweibrücken

