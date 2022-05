VHS hofft auf Zuschuss

Die Volkshochschule Kaiserslautern hofft, dass die Stadt nach den Sommerferien wieder Zuschüsse zahlt. Noch ist das Geld wegen der Haushaltssperre eingefroren, gestern hat die Stadt aber einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Der Direktor der Volkshochschule Kaiserslautern, Michael Staudt, erklärte, dass die VHS in den vergangenen 20 Jahren einen jährlichen Zuschuss von mehr als 140.000 Euro bekommen habe. Davon habe sie in diesem Jahr bereits rund 53.000 Euro erhalten. Wegen der Covid-Pandemie sei es unmöglich, die fehlenden 90.000 Euro selbst zu erwirtschaften, sagte Staudt. Viele Kurse seien ausgefallen, es habe bisher kaum Einnahmen gegeben. Außerdem seien die Corona-Auflagen des Landes so streng, dass man noch nicht wisse, ob und welche Kurse im Herbst stattfinden könnten. Das Programm für das Herbstsemester sei aber bereits geplant, dabei würden verstärkt Online-Kurse angeboten. Der Stadtrat Kaiserslautern und die ADD sollen die versprochenen Zuschüsse in den kommenden Wochen bewilligen.