Zwei Bürgermeisterwahlen in der Südwestpfalz

In der Südwestpfalz finden am Sonntag zwei Verbandsbürgermeister-Wahlen statt. In Thaleischweiler-Wallhalben wird es morgen auf jeden Fall eine Entscheidung geben, in Pirmasens-Land könnte es in zwei Wochen eine Stichwahl geben. In der Stichwahl in Thaleischweiler-Wallhalben treten Amtsinhaber Thomas Peifer von der CDU und Herausforderer Patrick Sema von der SPD gegeneinander an. Im ersten Wahlgang erreichte Peifer rund 45 Prozent der Stimmen, Sema kam auf rund 36 Prozent. In der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land bewerben sich drei Kandidaten um die Nachfolge von Bürgermeisterin Silvia Seebach: Klaus Weber für die CDU, Harald Hatzfeld für die SPD und der Einzelbewerber Felix Kupper. Amtsinhaberin Seebach hatte für dieses Jahr ihren Rückzug aus Altersgründen angekündigt. Sie war wegen der Anlage von zwei Millionen Euro bei der später pleite gegangenen Greensill-Bank unter Druck geraten.